Nok ei helg med mykje russestøy

Russen har skapt mange politioppdrag denne helga også, men politiet ser kanskje ei lita betring.

Publisert: 29.04.2019 kl 12:30

– Det har kome klager frå heile Jæren, og me har hatt fleire oppdrag i samband med dette, seier politioverbetjent Arild Oftedal ved Jæren lensmannskontor.

Ifølgje politiet sin logg var mellom 100 og 150 russ samla ved Melsvatnet både fredag kveld og laurdag kveld. Det skapte nok ein gong trafikkfarlege situasjonar i området.

– Fleire russebilar stod parkert langs vegen. Her er det forkøyrsveg, og dermed forbode å parkera i vegbanen. Når det er mørkt og vegen er så uoversiktleg, kan det lett skapa trafikkfarlege situasjonar. Så eg vil på det sterkaste oppmoda russen om å tenkja seg om før dei parkerer, seier Oftedal.

Etter fredagen fekk politiet også melding om mykje tilgrising.

– Russen fekk beskjed om å rydda opp, og etter laurdagen var det mykje betre, seier Oftedal.

Før helga gjekk politiet si førebyggjande gruppe ut og åtvara mot at russ har oppmoda jenter om å senda nakenbilete for å vera med og rulla på russebuss.

Me påska friskt i minne, der politiet i tre tilfelle kom over berusa jenter i ungdomsskulealder ombord på russebussar, valde dei å ta på alvor meldinga denne helga om at mindreårige jenter festa med russen på ein buss som stod parkert ved Shell på Bryne. Det viste seg at dei fem jentene var 17 år, men at alle rundar 18 dette året, og at ingen av dei var synleg berusa. Det var dermed ikkje snakk om den type alvorlege overtramp som politiet avdekte i påska, med berusa jenter heilt ned i 14 år.

Leiaren for førebyggjande avdeling ved Jæren lensmannskontor, politioverbetjent Elfrid Vestbø, fortel at dei har jobba opp mot russen gjennom heile skuleåret, og at dei no i russetida også har hatt møte med sjefane for dei seks russebussane på Jæren.

– Framleis er det mange oppdrag knytte til russen, men me ser kanskje ein liten positiv effekt av arbeidet med har gjort. Det verkar som om dei spelar mindre høg musikk i sentrale strok no enn tidlegare i russetida. Me håpar også at bodskapen vår til dei unge jentene og deira føresette blir teken på alvor, seier Vestbø.