SR-Bank flyttar inn på Bryne torg

Sjølvsagt treng bankkundar eit fysisk kontor å gå til, i 2019, meiner banksjef Ståle Hoff. Nå er skilta oppe utanfor dei nye lokala til SR-Bank.

Publisert: 30.04.2019 kl 05:00

Skiltinga er i ferd med å koma på plass på fasaden, slik at kundar skal finna vegen til bankens nye lokale, i andre etasje på Blå på Bryne. SpareBank 1 SR-Bank har flytta frå lokale i Storgata, og blitt nabo med Kulturbanken, i 600 kvadratmeter tilpassa ein moderne bankkvardag.

- Det er framleis ikkje gått av moten å snakka med folk. Me ser at det er eit behov for kundane å få lov til å snakka med nokon personleg, spesielt i viktige livsfasar. Det kan vera ein ungdoms første bustad, eit samlivsbrot, eller arv og skifte, eller leggja planar for eige framtid, seier Ståle Hoff.

Endra kundeåtferd

- Kundeåtferda har endra seg. Kundane kjem sjeldnare i banken, men når dei først kjem, har dei meir komplekse spørsmål, og behov for meir rådgjeving, seier Ståle Hoff.

Behovet for eit styrka fagmiljø er bakgrunnen for at filialane på Kleppe og Bryne nå er samla under eitt tak. Mellom 15 og 20 tilsette skal ha arbeidsplassen sin i det samanslegne kontoret på Bryne.

- Desse lokala er meir tilpassa kundens åtferd, enn dei me hadde tidlegare. Ved inngangen, i «kundesona», har me datamaskinar for assistert sjølvbetening. Kundane bruker meir og meir nettbank og mobilbank, men av og til har dei behov for hjelp. Då viser me dei korleis dei skal gjera det, seier Hoff.

Ståle Hoff og Bente Marie Rødland skal visa kundane korleis dei skal bruka nettenestene, i inngangspartiet. Foto: Snorre Standish Norheim

Vender seg mot gata

SR-Bank er éin av fire bankar på Bryne. Handelsbanken held til i anonyme kontorlokale i Meierigata, i tredje etasje i same bygg som Jærbladet. Dei to andre, Sparebanken Sør og Jæren Sparebank, har inngangsparti som vender ut mot Storgata, og mot Jernbanegata.

- Me var opptekne av det. Me trong ikkje på død og liv liggja på gateplan, men me skulle liggja sentralt, og vera synlege i bybildet. Kundane skal veta kvar me ligg hen, seier Hoff.

SR-Bank ville vera synlege i bybildet, sjølv etter at dei flytta frå Storgata. Dei enda opp med utsikt over torget. Foto: Snorre Standish Norheim

Kundane kan nå SR-Bank via hovudinngangen i første etasje, eller frå inngangen i Meierigata, der også automatmiljøet er plassert. I motsetnad til Sparebanken Sør og Handelsbanken, har SR-Bank minibank ut mot gata, i tillegg til innskotsmaskin inne i lokala.

- Både innskotsmaskinen og moglegheita for uttak, blir mykje brukt, seier Hoff.

Skal betena Klepp og Time

SR-Bank har rundt 25 tilsette på Jæren, fordelte på kontora på Bryne, Nærbø og Varhaug. For ordens skuld, kan det opplysast om at EiendomsMegler 1, Jærmegleren, er eit separat selskap, som blir verande i sine nåverande lokale i Storgata på Bryne.

- Me har samlokalisert kontora på Bryne og Kleppe fordi var dei veldig nære geografisk, og for å få eit samla fagmiljø. Bryne-kontoret jobbar ut mot lokalmarknaden i Klepp og Time, og har veldig tett kontakt med Nærbø og Varhaug, seier Ståle Hoff.

Synesvarden er namnet på eit av møteromma som har fått namn etter stader i Klepp og Time. Foto: Snorre Standish Norheim

Namnet på dei ti møteromma som er laga for å halda rådgjevingsmøte, vil folk kjenna att frå stadnamn i Klepp og Time - Kongo, Synesvarden, Kleppeloen, Feistein fyr. Det største har naturlegvis fått namnet Tinghaug.

DNB gjekk andre vegen

Fram til mars 2018 hadde DNB bankkontor på Jæren, i Forum Jæren på Bryne. Sidan då har kundar med behov for å møta fysisk i banken, måtta dra til Sandnes-kontoret.

- Dette var ikkje eit vanleg bankkontor som var ope for alle, men me hadde fire rådgjevarar som gjennomførte møter med kundar etter avtale, opplyser kommunikasjonsrådgjevar i DNB, Andreas Nyheim.

Han skriv i ein e-post at bakteppet for avviklinga er at færre kundar går i banken, og at fleire besøkjer DNB på nett og i mobilbank. DNB har i staden prioritert døgnopen chat- og telefonteneste. DNB Eiendom held ennå til i Forum Jæren.