Validé vil ruge fram jærske gründer-gullegg

Anne Helen Eide jobber med å vise gründere hvordan de kan utvikle ideene videre og få vekst.

Publisert: 30.04.2019 kl 08:00

– Innovasjon er jo basert på skaperkraften som folk har. De kommer jo med nye ideer hele tiden. Og alle har behov for å ha et team rundt seg. Det kan vi hjelpe med, understreker forretningsutvikler Anne Helen Eide.

Opprinnelig hadde ordet «gründer» en betydning som var utelukkende negativ, i alle fall i Norge. Ordet har sin opprinnelse i de såkalte Gründerjahre i Tyskland på slutten av 1800-tallet, da stor økonomisk vekst ga rom for spekulative investeringer.

I dag bruker man vanligvis betegnelsen gründer om en person som har tatt initiativ til å starte et selskap eller en virksomhet. En grunnlegger, etablerer, nyskaper eller entreprenør – ofte med utgangspunkt i en nyskapende idé eller et konkret produkt.

Innovasjonsselskapet Validé jobber blant annet med å hjelpe gründere opp og fram.

– Dette handler om å skape et mangfold i næringslivet, slik at vi får flere bein å stå på, sier Eide.

«Rugekasse» for gründere

Eide begynte å jobbe på hovedkontoret til Validé på Ullandhaug i 2015. Siden januar i år har hun hatt kontor på Bryne, i avdelingen som ble stiftet som Ipark Jæren i 2010, men som etter hvert har endret navn til Validé Jæren.

– Jeg er jo jurist, og drev en liten periode for meg selv. Jeg kom i kontakt med Validé, som hadde behov for en forretningsutvikler med juridisk bakgrunn, forteller Eide.

Nå bidrar 35-åringen fra Bryne blant annet med juridisk rådgivning internt i Validé, samt som sparringpartner for gründere som ønsker det.

Validé har fire avdelinger; Bryne, Egersund, Haugesund og Stavanger. På hovedkontoret på Ullandhaug er det flere funksjoner, blant annet vertskap for næringsklynger, teknologioverføring, inkubator og akselerator for oppstartselskap i en tidlig fase. Avdelingen på Bryne fungerer som en såkalt inkubator.

– Et annet ord for inkubator er rugekasse. Når gründere kommer til oss, er er det varierende hvor langt de har kommet med ideene sine. Så viser vi dem hvordan de kan utvikle ideen videre og få vekst, forklarer Eide.

Validé Innovasjonsselskap med 25 medarbeidere, samarbeider med blant annet forskere, gründere og studenter.

Eies av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Rogaland fylkeskommune, Siva, Equinor Technology Ventures, Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger, Norce Innovation og Nofima.

Har kontor i Bryne, Egersund, Haugesund og Stavanger.

Finansiering fra staten

Eide poengterer at Validé er opptatt av å ha et fleksibelt opplegg, skreddersydd for hver enkelt gründer. For noen er kanskje kompetanseheving viktigst i starten, mens andre trenger hjelp med å utvikle en forretningsplan eller søke om offentlig støtte.

– Vi har et stort nettverk. Validé har med all historikk eksistert siden 1993, og jeg har kollegaer med nesten like lang erfaring, minner hun om.

I 2018 ble totalt 550 ideer evaluert i Validé-systemet. 40-50 av disse var innom Bryne-kontoret.

– Jeg tror det er seks-sju av dem som har blitt tatt opp i inkubatoren og drevet videre, forteller Eide.

Inkubatorprogrammet er i stor grad finansiert av Selskapet for industrivekst (Siva). Dette er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Gründerne betaler selv en fjerdedel av utgiftene, mens Siva, Rogaland fylkeskommune og noen mindre aktører dekker resten.

– Vi skal blant annet bidra til at vi oppnår FNs bærekraftsmål gjennom å drive fram innovasjon, sier Eide om forventningene fra statlig hold.

Ønsker gründere i gode tider

På Bryne deler Anne Helen Eide lokaler med Jæren Produktutvikling, det interkommunale gründertilbudet som legges ned fra 1. juni. Eide åpner for at noen av gründerne som har vært tilknyttet Jæren Produktutvikling kan komme under Validé-paraplyen.

– Vårt samfunnsoppdrag er å løfte fram de innovative ideene, uansett hvor de kommer fra. Det kan være en god og nyskapende løsning fra en enkeltperson eller fra etablert næringsliv. Ofte dukker de innovative ideene og løsningene fram hos de som strever med et eller annet problem eller en utfordring i hverdagen eller i arbeidet sitt, uansett felt - ikke bare teknisk.

Eide understreker samtidig at forretningsutvikling og innovasjon ikke nødvendigvis har noe med arbeidsledighet og nedgangstider å gjøre.

– Det er i gode tider det er tid og økonomi for å prøve ut nye ting, og da er det også enklere å få folk til å ha stille opp. I trangere tider er alt vanskeligere, påpeker hun.